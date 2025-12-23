将棋の藤井聡太竜王・名人（23）が23日、女優のん（32）とABEMAオリジナル特別対局「年末指し納め対談」（27日から配信）取材会を都内で行った。将棋をテーマにしたABEMAオリジナルドラマ「MISS KING」に主演したのんと、将棋チャンネルの特別対局として指し納めと対談が実現した。藤井竜王・名人は「MISS KING」を見たとし、「指す姿を見て、気迫を感じて引き込まれた。自分自身も対局で集中できている時は、盤上に入り込むような