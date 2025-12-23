神奈川県教育委員会（資料写真）神奈川県教育委員会は２３日、勤務校や他校の女子生徒らを盗撮した県立高校の男性教諭を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。本年度に入り教職員が受けたわいせつ事案の懲戒処分は６件となった。県教委によると、川崎市内にある県立高の臨時的任用職員の男性教諭（３１）は４〜９月、校内の体育館や廊下で勤務中などに小型カメラを使い３回にわたり女子生徒のスカート内や下半身を盗撮