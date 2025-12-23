新しい年の始まりは、肌も気持ちもリセットしたいもの。2026年1月1日、SK-IIから数量限定のニューイヤーコフレが登場します。ベストセラーのピテラ™エッセンス現品を中心に、美白²やエイジングケア³まで叶える充実の内容で、SK-IIの魅力をたっぷり堪能できる特別なセット。年始のスキンケアを格上げしてくれる、心ときめくラインナップです。 ピテラ™エッセンスの3つの力 SK-IIを象徴