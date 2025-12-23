finalはフラッグシップワイヤレスイヤホン『TONALITE トナリテ』を発売した。 【画像】自分の身体に合った音が鳴るパーソナライズ技術を搭載『TONALITE トナリテ』外観 本製品は、finalの新しいフラッグシップモデルとして、今までにない超高音質と最高水準のノイズキャンセリング性能を両立させたのが特徴だ。有線フラッグシップモデル「A10000」の開発で培った独自の歪み低減技術を投入している。 さらにパ