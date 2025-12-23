画像はSamsung Galaxy Z Fold7。Image: Raymond Wong / Gizmodo US 来年秋にiPhone 18 Proシリーズと並んでリリースされるという折りたたみiPhone。メイン画面に一切のヨレ・シワを許さない覚悟で開発中とウワサ初期から言われていますが、さてどうなるのでしょう？ だんだんとその姿が見えてきました。The Infromationが報じたところによれば、Apple（アップル）の折りたたみスマホは、今市