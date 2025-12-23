ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が23日、来季の目標に本塁打30本を掲げた。来年10月で38歳となるベテランにとって、36発放った2018年以来の大台。7年契約の最終年へ「打てなかったら本当に終わりという気持ち。存在価値を示したい」と決意した。38歳に達したシーズン以降に年間30本塁打以上をマークした選手は、球団では南海時代の1988年に40歳で44発放った門田博光が最後。小久保裕紀監督も38歳になった2009年は全試合出