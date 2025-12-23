モナコの日本代表MF南野拓実の怪我について、オランダメディアも報じている。この30歳は、21日のオセール戦で相手選手と競り合った際に負傷。顔を両手で覆いながら担架で運び出され、途中交代を余儀なくされた。その翌日、クラブが南野の怪我について左膝前十字靭帯断裂と発表。全治期間は明らかになっていないものの、2026年の６月に開幕する北中米ワールドカップの出場は絶望的な状況となった。 このニュースは、W