ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢12·î24Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï23Æü¡¢ÅßµÙ¤ßÁ°¤Î½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅßµÙ¤ßÁ°½¸²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÃæÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅßµÙ¤ßÁ°½¸²ñ¡×¤Ç¤¹¡£ ½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯À¸¤Î³Æ¥¯¥é¥¹¤¬¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤òÈ¯É½¡£ ¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¤¬Áª¤ó¤À´Á»ú¤Ï¡ØÏÃ¡Ù¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö³Øµé²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤­¤¿1Ç¯¤À¤«¤é