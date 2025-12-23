ÙÇÃ×ÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢¼¯²°»Ô¤¬ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤äÆÃÄê¼ºí©¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë½ðÌ¾¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯²°»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¢»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ç¤¹¡£¼¯²°»Ô¤Ï10Æü¤«¤é16Æü¤ÎËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»»ÔÌ±¤Ê¤É¤Ë½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£1772É®¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö½ðÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¼¯²°»ÔÌ±¤¬´Ø¿´¤ò»ý