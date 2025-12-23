2025年、Apple Watchは発売から10周年という大きな節目を迎えました。発売当初は、ペアリングしているiPhoneが受信したメールやメッセージの確認、アプリの通知などが手もとで見られる便利なウェアラブルデバイスとして注目されましたが、watchOSの進化やセンサー技術の高度化を背景に、健康を見守るヘルスケアデバイスとしての機能が評価され、アップルの人気商品となっています。現在、アップルが展開するApple Watchには「Serie