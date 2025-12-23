マウスコンピューターは12月23日、公式Webサイト上で販売している「mouse」「NEXTGEAR」「G TUNE」「DAIV」ブランドのパソコン全製品を対象に、販売を一時停止したことを発表した。メモリ半導体不足に起因する急激な注文の増加に、対応が追い付かない格好のようだ。販売再開は来年2026年1月5日からとしている。マウスコンピューターが掲載したパソコン販売停止のお知らせマウスコンピューターのオンラインサイトで、主要なパソコン