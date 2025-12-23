100円寿司チェーンの「はま寿司」は12月23日より、「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「とろびんちょう(塩ごま油)」同フェアでは、一番搾りの芳醇なごま油と塩でビンチョウマグロの旨みを引き立てた「とろびんちょう(塩ごま油)」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「炙りとろ煮穴子」また、176円で楽しめるラインアップには、ふんわりとろける食感の「炙りとろ煮穴子」、貝の旨みが際