¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ï¡¢¡ÖYATSUDOKI¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö²ìÀµ¥±¡¼¥­¡×¤ò¡¢12·î29Æü¤«¤é1·î3Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎYATSUDOKI¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£²ìÀµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö²ìÀµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×(5400±ß)¤Ï¡¢¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤­¾å¤²¤¿ÎÐ¿§¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±¡¼¥­¡£¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÍñ¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«