アエラホームは12月19日、「実家の寒さに関する調査」の結果を発表した。調査は11月28日、戸建ての実家から離れて暮らす全国の20歳〜49歳の男女338名を対象に、インターネットで行われた。実家の冬の「寒さ」についてはじめに、冬における実家の寒さについて質問すると、82%が「寒い」(51.2%)、「非常に寒い」(30.8%)と回答。「寒い(計)」と回答した人に実家の築年数を聞くと、「10年以内」「11年〜20年」「21年〜30年」「31年〜40