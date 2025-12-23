シャトレーゼは、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにしたプリンアラモードをはじめ、縁起の良いだるまをあしらったケーキや、色とりどりのフルーツを華やかに飾った豪華なデコレーションケーキなど、新年の幕開けにふさわしい「新春スイーツ」を、12月29日から1月3日まで期間限定・数量限定で販売する。新春を華やかに彩るデコレーションケーキを紹介する。2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション商品名は、2つの味が