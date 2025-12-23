第一三共ヘルスケアは12月22日、「年末年始の帰省と体調管理に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は11月27日〜12月4日、全国の20〜50代男女520名を対象に、インターネットで実施した。帰省前の体調管理の意識今年の年末年始の帰省予定について尋ねたところ、57.5%が「帰省予定」と回答した。そのうち77.9%が「帰省前に体調を整えようと意識している」と回答した。体調を整える理由を尋ねると、「親に病気をうつしたくない」