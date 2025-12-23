第６９回関西スポーツ賞の表彰式が１２月２３日、大阪市内で行われ、フォーエバーヤングでブリーダーズＣクラシックを制した矢作調教師と坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が出席した。矢作調教師は「競馬界からこの賞をいただくのは、武豊くん以外はなかなかないと思いますので、たいへん光栄です」と感謝。「フォーエバーヤングをはじめとする馬たちはもちろん、応援してくれた全ての皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです