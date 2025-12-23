三井不動産は12月23日、生成AIおよびAIエージェントの活用について発表した。同社は生成AIの活用による生産性向上と付加価値向上の両立を目指し、10月1日よりOpenAIのChatGPT Enterpriseを全社員に導入している。これまでに、全社85部門から選出された約150人の「AI推進リーダー」を中心に、約500件の「カスタムGPT」が運用されているという。今後は全社で業務削減時間10%以上を目指すとのことだ。AIエージェントの活用イメージ○