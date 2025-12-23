¡ÖÆüËÜ¤Î½íÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â²¬»Ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¢±«À²³¤´ß¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÉ¹¸«Àþ¤Î±«À²±Ø¤Î¾å¤ê¥Ûー¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­¤Ï¡¢±ü¹Ô¤ª¤è¤½2.7¥áー¥È¥ë¡¢Éý¤ª¤è¤½16¥áー¥È¥ë¤Ç¥Ûー¥à¤«¤é³¤Â¦¤Ë¤»¤ê½Ð¤¹¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²¬»Ô¤¬¡¢¤ª¤è¤½2400Ëü±ß¤«¤±¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö±«À²¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ä¹ø³Ý¤±¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ê