―企業ブランド向上へメディア露出増加に期待、組織変革の節目で競争力強化なるか― 年の瀬となり兜町は2026年の相場展望で話題は持ちきりとなっている。3月期決算企業であれば事業環境の予測を踏まえ、来期予算の精査を進めるところも多いはずだ。設立からの節目を迎える企業であればブランド力を高めるべく、効果的な広報活動の立案に邁進していることだろう。個別株投資において「周年企業」に対しては記念配当