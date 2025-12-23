¡Ö³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿²þ³×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ý¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹½é¤á¤Æ¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤¬23Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ²ñÇÉ¤«¤é¸©µÄ²ñµÄ°÷8¿Í¤¬¸©Î©Âç³Ø¤òË¬¤ì¡¢Âç³ØÀ¸22¿Í¤È¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê³ØÀ¸¡Ë¡Ö³ØÀ¸¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÎÓÄ¾¿Í¸©µÄ¡Ë¡Ö»³¸ý¸©¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸©Î©Âç¿Ê