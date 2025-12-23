俳優の原日出子（66）が23日、自身のインスタグラムを更新。冬至にゆず湯を楽しむ“入浴ショット”を公開した。【写真】「色っぽい御御足」冬至にゆず湯を満喫する原日出子原は「今夜は 冬至。正確には 午前0時3分。秋分の日から 隠の気が少しずつ強まって 今夜がピーク。そしていよいよ 冬至を過ぎて これから陽の気に変わります。今年の 良くなかった あれこれを振り払い（ちょっと家のお片付けもしました）新しい年に向かっ