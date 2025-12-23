経団連の筒井義信会長は２３日の定例の記者会見で、来年１月２０〜２３日に計画する北京訪問に関して、「中国大使館などを通じて調整中だと理解しているが、見通しは必ずしも明るくないと聞いている」と述べた。訪中の不透明感が増しているとの見方を示した。訪中団には筒井氏のほか、日本商工会議所の小林健会頭ら、財界首脳が参加する。毎年恒例の行事で、習近平（シージンピン）国家主席ら指導部と面会する方向で調整してい