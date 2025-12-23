「ルーキーシリーズ第２４戦スカパー！・ＪＬＣカップ」（２３日、芦屋）４号艇の中山翔太（２１）＝三重・１３０期・Ａ２＝が４コースからコンマ１１のトップＳを決めまくって勝利。デビュー初優勝を飾った。２着には３号艇の佐々木完太（山口）、３着は２号艇の山下大輝（兵庫）が入り、３連単は３万６３０円（６０番人気）の高配当決着となった。１３０期チャンプの中山が、待ちに待った初Ｖをつかみ取った。内枠に前原