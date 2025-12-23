SoftBank ウインターカップ2025バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」が23日、都内の2会場で開幕した。京王アリーナTOKYOで行われた女子1回戦では、初出場の酒田南（山形）が13年連続26回出場の奈良文化（奈良）に43-69で敗れた。3年生は6月のインターハイ予選後に引退。唯一残ったマネージャーの言葉を胸に、1、2年生が懸命に足を動かした。厚い全国の壁に、果敢に挑み続けた。初出場の酒