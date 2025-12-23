ReoNaが、2026年3月7日に奄美大島で初凱旋となるフリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞を開催することを発表した。本日、ReoNaは故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム「ゆぶぃニングアワー」へ生出演。放送の中でこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。公演タイトルの「シマユイ」に含まれる「ゆい（結）」とは、島の言葉で「互いに助け合う」「集まり」を意味する文化