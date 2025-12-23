サンワサプライは、手回し・USB・ソーラーに対応した3WAY充電と4000mAh大容量バッテリーを備えた停電時に頼れる多機能防災ラジオ「800-LED100」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で2025年12月23日に発売しました。実売価格は4480円（税込）。 「800-LED100」 記事のポイント 一家に一台は備えておきたい多機能防災ラジオは、ラジオとしてだけでなく、非常時の光源として、またスマホの予備電源としても活