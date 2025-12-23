12月22日、あいみょんが＜AIMYON TOUR 2025+“ヘブンズ・ベーカリー”＞のファイナルとなる茨城公演を水戸市民会館グロービスホールで開催した。宮崎の都城市総合文化ホールから始まって、全国7都市を回った今回のツアーは「あいみょんが行ったことがない（ワンマンライブを行ったことがない）場所」がテーマの特別なツアー。11月30日にメジャーデビュー9周年を迎えたあいみょんだが、初めての会場ばかりのツアーでフレッシュに、