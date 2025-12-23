鷲尾伶菜が、自身最⼤規模となる全国ツアー＜Reina Washio Zepp Live Tour 2025「freivor」“Request Live part2”＞を開催。12月14日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で行われた東京公演では、ファンのリクエストに応えたほか、Dream AmiとDream Shizukaをゲストに迎えてE-girls時代の楽曲をコラボ。クリスマスメドレーも披露され、この1年を締めくくるに相応しい充実した内容でファンを楽しませた。ミニアルバム『freivor』の1