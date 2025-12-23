BE:FIRSTが、12月15日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』で披露した「夢中」のライブ映像を期間限定で公開した。「夢中」は、ゴスペルをベースに“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっているという。シンガーソングライター・eillと、音楽プロデューサー・Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作された。今回公開された映像は、クリスマ