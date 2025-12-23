m-floが、新曲「You Got This」を12月24日にリリースすることを発表した。本作は、アニバーサリーイヤーにおいて唯一となる☆Taku Takahashi、VERBAL、LISAの3人による楽曲で、3人のみで制作された新曲としては約7年ぶりのリリースとなる。「You Got This」は、“やればできる。今がその時。”というシンプルで力強いメッセージを軸に、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとするすべての人に寄り添う楽曲。LISAの伸びやかなボーカ