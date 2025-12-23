秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「僕が見たかった青空」が２３日、都内で「ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥＡｌｌＳｔａｒｓ２０２５」に登場した。今年活躍したクリエイターを表彰するイベントで、総勢約２８組が登場した。「僕が見たかった青空」はアイドル部門を受賞。個別握手会の様子の配信や冠番組で視聴者を巻き込んだ企画が評価された。塩釜菜那は「素敵な賞を頂いて光栄。ＴｉｋＴｏｋを通して活動を広げていけ