¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÈøÈþÏÂ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ìó160¿ÍÁ°¤ÎÆÚ½Á¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ú±ÇÁü¡Û2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¸½ºß¡õ¸½Ìò»þÂå¤Î»Ñ¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÀõÈø¡£ »äÀ¸³è¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¡¢11ºÐ¤È9ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçºåËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤äÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤