女優のん（32）が23日、将棋の藤井聡太竜王・名人（23）とABEMAオリジナル特別対局「年末指し納め対談」（27日から配信）取材会を都内で行った。将棋をテーマにしたABEMAオリジナルドラマ「MISS KING」に主演し、話題を集めたばかり。将棋チャンネルの特別対局として指し納めと対談が実現した。藤井竜王・名人の印象について「お会いしてみて、美しさや、持っている空気感を肌で感じられた。神聖な空気をまとっている世界をちょっ