¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢È±¤òÆâÂ¦¤«¤éÊä½¤¤·¡¢¤¦¤Í¤ê¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë½¸Ãæ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¢£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤Ç¤¦¤Í¤êÈ±¤òÊä½¤¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ø»ç³°Àþ¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤¦¤Í¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½¸Ãæ¥±¥¢ÍÑ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¡Ê¥ä¥·Ìý¡Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý¤Ê¤É¤Î¿»Æ©¢¨1¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç