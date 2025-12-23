リバプールの英雄スティーブン・ジェラード氏が、今日の古巣について熱く語った。地元メディア『Liverpool Echo』が発言を伝えている。イングランド代表で114キャップを誇る45歳のレジェンドは、リバプールの下部組織出身で、2015年に退団するまで長きに渡って同クラブでプレー。強烈な右足でのキックや類稀なキャプテンシーで、本拠地アンフィールドを熱狂させ続けた。引退後は指導者の道に進み、レンジャーズ、アストン・