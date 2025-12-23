県内の60代の男性が5000万円以上をだまし取られる詐欺の被害にあっていたことがわかりました。県内の2025年の詐欺の被害額は11月末時点ですでに過去最も多い28億円余りに上っていて、県警が注意を呼びかけています。県警によりますと2025年8月、県内の60代の男性がインターネット上に表示された投資広告にアクセス。すると、有名な実業家を装ったLINEアカウントが表示され信用した男性は友達に追加しました。その後投