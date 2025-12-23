大金を投じてタレントを集めるドジャースは、しっかりと結果を残している(C)Getty Images2025年シーズンのMLB各球団年俸総額が確定し、世界一連覇を達成したドジャースがメジャートップとなる、4億1730万ドル（約658億円）と発表された。それに伴い、基準値超過となった際に課される「ぜいたく税」でも、ドジャースは1億6940万ドル（約267億円）で確定となり、こちらも30球団トップの金額に上っている。【写真】球団カメラマンが