高市早苗首相は12月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。豪華アーティストたちと意見交換を行ったことを報告し、写真を公開しました。【写真】高市早苗首相＆豪華アーティストたち「この顔ぶれ集められるの高市さんしかいない」高市首相は「今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Awichさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国