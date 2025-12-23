北陸電力志賀原発1号機（手前）と2号機国土地理院は23日、能登半島北部の活断層を記載した地図を公表し、北陸電力が再稼働を目指す志賀原発（石川県）の敷地に活断層が通っている可能性があると指摘した。北陸電は過去に詳細な地質調査をしているとし「断層が存在しないことを確認している」と反論した。国土地理院はこの日公表した地図の解説書で、志賀原発の敷地を貫く形で南北約3キロにわたり断層があると指摘した。航空写