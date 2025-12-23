°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤ò°ìÄê¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤ò¸«Ä¾¤¹À¯ÉÜ°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£2026Ç¯8·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÇ¯´Ö¾å¸Â³Û¤òÀß¤±¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¡ÖÇ¯¼ýÌó370Ëü¡Á770Ëü±ß¡×¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤Ç¤Ï53Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£