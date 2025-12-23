政府は、２６日にも閣議決定する２０２６年度予算案で、国債（国の借金）の利払い費を計算する際の長期金利の想定を年３％程度とする方向で最終調整に入った。長期金利が上昇傾向にあることを踏まえ、２５年度の年２・０％から引き上げる。想定する長期金利は、新発１０年物国債の流通利回り。日本銀行が１９日に利上げを決めたことなどにより、長期金利は２２日に一時２・１００％に上昇し、約２７年ぶりの高水準となった。日