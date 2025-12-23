元NMB48の吉田朱里（29）が23日に自身のインスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。吉田は「よんチャンTV年内ラスト＆来年から産休ということで出演者の皆様、スタッフの皆様に盛大にお見送りしていただきました」と報告し、おなかの大きくなった近影を投稿した。続けて「NMB48卒業後から結婚、そして次は出産とたくさん支えてくださるとっても温かい番組にこうしてレギュラーメンバーとして毎週出演させていただけて本当