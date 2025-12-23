浜辺美波がふわふわな衣装をまとってRayに登場♡ 今回は、浜辺さんが出演する2026年2月6日公開予定の映画『ほどなく、お別れです』にちなんだトークをお届けします。作品の見どころや、作中で描かれている“お別れ”について、ご自身が体験したエピソードも語ってもらいました。ぜひ最後までチェックしてね♡映画『ほどなく、お別れです』 ロングいんたびゅー2026年2月6日公開予定の映画に、新人葬祭プランナー役で出演