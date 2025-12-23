冬から春、初夏にかけて、ヨックモック東京駅一番街店では「ヨックモックの手作りクッキーシュー」シリーズの限定フレーバーを販売中。ドゥーブル ショコラ、いちご、MATCHAの3つの季節感あふれるクッキーシューは、各季節にぴったりの味わい。東京駅から始まる、季節を感じるスイーツ体験が待っています！大切な人への手土産や自分へのご褒美に、ぜひ足を運んでみてくださ