学童疎開船「対馬丸」内閣府は23日、太平洋戦争中の1944年8月に鹿児島県・悪石島沖で米軍に撃沈された学童疎開船「対馬丸」に関し、海底を調査した結果、船体を確認したと発表した。付近の木片や土砂も収集しており、今後分析を進める。学童を含め1500人近くが犠牲になっており、政府は遺品回収や戦争の記憶継承につなげたい考えだ。調査は11月27日から12月18日に実施。カメラやロボットアームを搭載した無人探査機を調査母船