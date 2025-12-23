コスプレイヤー、イラストレーターとして活動する穂波あみさんが、『FLASH』（光文社）最新号に登場し、自身初のグラビアを披露。大胆に攻めた露出感で、透き通るような白い肌、憂いのある美貌を見せつけました。【写真】つるん陶器肌の穂波あみさん12月18日には、ほみなみあ名義で『ウルトラジャンプ』（集英社）での連載開始を控える穂波さん。"美しすぎる漫画家"のキャッチコピーとともに、注目を集める中でのグラビア掲載です