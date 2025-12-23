近年の日中関係は、歴史的な経緯や地理的な近接性から生じる宿命的な緊張を内包しつつ、かつてないほど複雑かつ構造的な難局に直面している。【写真】日本、韓国、台湾の15大都市って？高市首相による「台湾有事は日本の存立危機事態となり得る」という発言に端を発した政治的摩擦は、日中関係の冷え込みを象徴しているが、この摩擦の根源は、もはや単なる日中という「二国間」の枠内では収まらない、より大きな国際構造の変化に起