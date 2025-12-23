私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。いつも手土産に小言ばかり言う義母。今回も手土産に文句を言ったことで、事態は一変しました。それは私でなく夫が選んだものだったのです。すると義母は動揺。慌てて「昔から好きだった」と態度を豹変させました。その姿を見て、内心大笑い。義父は義母を厳しく諭し、私に謝るよう促してくれました。義母はしぶしぶ謝罪しましたが、私は「今後は夫が選