JR東海は、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」の新型車両について、量産に向けた先行車のデザインを発表しました。 【写真を見る】特急｢しなの｣ 新型車両385系のデザイン公開 信濃･木曽･美濃などの沿線をイメージ ｢ジャイロセンサー｣を使用した次世代の振り子式で乗り心地向上 今回デザインが発表された新型特急車両「385系」は、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」で現在運用されている「383系」の後継車両として設計